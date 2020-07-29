Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%

29.07.2020, 16:53, Разное

Собакам удалось выявить жидкости, инфицированные коронавирусом. По словам ученых, выбор материала был произведен правильно в 94% случаях.

Исследование проводили специалисты, работающие на базе Университета ветеринарной медицины Ганновера. Они предположили, что собаки могут быть использованы в предотвращении массового распространения коронавируса в местах большого скопления людей, например, на стадионах или же в аэропортах.

В эксперименте приняли участие восемь собак. Чтобы привыкнуть к новой системе тренировок, животным понадобилось две недели. Еще в течение семи дней их обучали специалисты.

На втором этапе научной работы исследователи провели контрольное исследования. В нем задействовались образцы биоматериала семи заболевших COVID-19 людей и семи полностью здоровых. Отмечается, что собаки должны были выбрать из слюны и трахеобронхиального секрета.

Исследователи не заметили разницы в способности обнаружения того или иного биоматериала. Правильность выбора составила 94%. Отмечается, что собаки не могут заразиться коронавирусом. В целом по всему миру зафиксированы единичные случаи инфицирования животных.