Ветеран РВСН: Россия сможет быстро восстановить полигон для ядерных испытаний

29.07.2020, 16:53, Разное

Военный эксперт Владимир Евсеев высказал свое мнение относительно будущего полигона для проведения ядерных испытаний. По мнению ветерана Ракетных войск стратегического назначения, РФ сможет быстро восстановить его для дальнейшей эксплуатации.

Как пишет «Политэксперт», территория, на которой еще со времен Советского Союза проводили испытания, находится на Новой Земле. Снова начать работы на полигоне можно уже в ближайшее время, как только руководством страны будет принято соответствующее решение, уверен ветеран РВСН.

Эксперт давно исследует стратегические вооружения, исходя из собственного опыта, он предполагает, что Соединенные Штаты снова прорабатывают возможность вернуться к ядерным испытаниям. Их наметили на территории штата Невада для проверки работоспособности новых ядерных боеголовок.

Если власти США предпримут такой шаг, то и Российская Федерация вправе на аналогичные меры, вернувшись к ядерным испытаниям. Пока же полигон в РФ постоянно содержат в состоянии готовности, поэтому восстановить разработки можно в любое время без каких-либо задержек.