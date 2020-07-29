Пуск «Протона-М» отложен

29.07.2020, 16:48, Новости дня

Пуск ракеты-носителя «Протон-М», который должен запустить несколько российских телекоммуникационных спутников на орбиту, отложен, сообщил Роскосмос.

«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов государственная комиссия приняла решение о переносе пуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» на резервную дату», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Запуск перенесен на 31 июля, его планируется провести в 00.25 мск.

С какими именно узлами и агрегатами возникли проблемы, не уточняется.

Напомним, запуск российских спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» при помощи ракеты «Протон-М» планировалось провести 30 июля.

«Экспресс-80» и «Экспресс-103» – космические аппараты среднего класса, они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа интернет, а также передачи данных на территории РФ и в странах СНГ.