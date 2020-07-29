 

Пуск «Протона-М» отложен

29.07.2020, 16:48, Новости дня

Пуск ракеты-носителя «Протон-М», который должен запустить несколько российских телекоммуникационных спутников на орбиту, отложен, сообщил Роскосмос.

«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов государственная комиссия приняла решение о переносе пуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» на резервную дату», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Запуск перенесен на 31 июля, его планируется провести в 00.25 мск.

С какими именно узлами и агрегатами возникли проблемы, не уточняется.

Напомним, запуск российских спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» при помощи ракеты «Протон-М» планировалось провести 30 июля.

«Экспресс-80» и «Экспресс-103» – космические аппараты среднего класса, они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа интернет, а также передачи данных на территории РФ и в странах СНГ.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Требование надеть маски во французском автобусе обернулось трагедией

02.07 / Nissan опубликовала официальные снимки кроссовера Magnite

13.07 / Эксперты рассказали о пользе шалфея

08.07 / Губернатор Подмосковья назвал возможную дату открытия ресторанов и пляжей

20.07 / France 24 – солидный штраф и даже тюрьма грозит нарушителям масочного режима во Франции

08.07 / Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

24.06 / Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

07.07 / Песков: на сокращение бедности направлены почти все программы развития

09.07 / Львовские “Карпаты” исключены из Премьер-лиги

18.07 / Провал “зеленого” законопроекта затянет Украину в суды – Европейское энергосообщество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска