 

Кабмин запустил пилотный проект по внедрению единого проездного в Украине

29.07.2020, 16:40, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля запустил пилотный проект по внедрению единого проездного билета, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы разработали этот эксперимент и выходим на пилотное тестирование, чтобы внедрить современные технологии по оформлению единого проездного билета, который позволит воспользоваться услугами разных видов транспорта. По состоянию на сегодня на транспортном портале электронных услуг [transport.gov.ua] в режиме исследовательской эксплуатации уже функционирует кабинет пассажира с предоставлением доступа ограниченному кругу лиц”, – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, который представлял проект документа.

По его словам, на первом этапе проекта министерство “рассчитывает объединить “Укрзалізницю” и метрополитен Киева”.

“В дальнейшем будем постепенно добавлять другие города и другие виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки”. – сказал Криклий.

Первый этап пилотного проекта продлится до 30 июня 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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