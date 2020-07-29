 

Кравчук заявил, что ему пока не предлагали возглавить делегацию Украины в Минске

29.07.2020, 16:40, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что ему пока официально не предлагали возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, которая ведет переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в комментарии сайту “Сегодня”.

“Президент [Владимир] Зеленский назвал мою кандидатуру и кандидатуру [вице-премьера Алексея] Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат и я приму решение, тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?” – отметил Кравчук.

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участия в работе ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что в качестве преемника Кучмы рассматривает кандидатуры Кравчука, Резникова (на данный момент он – первый замглавы делегации) и еще нескольких человек. Он отмечал, что назовет нового главу делегации в ближайшее время.

В мае Зеленский рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия Резникову.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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