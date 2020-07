В Кремле не нашли повода реагировать на фейки NYT и AP

29.07.2020, 16:30, Новости дня

В Кремле не видят повода для какой-то реакции на утверждения неназванных источников в США о распространении Россией «дезинформации» о коронавирусе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае на неназванных чиновников мы не реагируем, тем более в исполнении New York Times. Поэтому не видим повода для какой-то реакции», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее американские агентство Associated Press и газета The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.