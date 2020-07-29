 

Медики назвали наносящие вред дешевые каши

29.07.2020, 16:30, Разное

Медики рассказали, какие дешевые каши вредно употреблять в пищу. Отмечается, что некоторые крупы способны вызвать проблемы с ЖКТ и сделать кости более хрупкими. В перечень таковых попали рис, манка и овсянка.
Если регулярно употреблять манную, рисовую и овсяную кашу, то из организма вымывается кальций. В результате увеличивается риск заболевать остеопорозом, появляются неприятные ощущения в суставах. В составе овсянки присутствует фитин. Этот элемент препятствует нормальному усвоению кальция. Из всех вышеназванных круп манная имеет наименьшую полезность. Она мешает полноценному усвоению витамина D и железа. Если манная каша постоянно присутствует в рационе, то не исключено появление высыпаний аллергического характера. Крупа является очень калорийной, поэтому ее не рекомендуется употреблять людям с лишним весом.

Медики заявили и о вреда риса для здоровья. В то же время диетологи отмечают, что речь идет только о белой шлифованной крупе. При обработке такой рис теряет практически все витамины, но при этом в нем продолжает оставаться довольно много крахмала. Употребление каши на постоянной основе препятствует нормальному функционированию кишечнику. Белый рис нельзя есть тем, кто имеет лишний вес и запоры.





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