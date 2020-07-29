Пропавшего в Липецкой области мужчину обнаружили мертвым в лесу

29.07.2020, 16:30, Разное

В Липецкой области правоохранители труп мужчины, который пропал около недели тому назад. Его тело лежало в лесу недалеко от автодороги «Долгоруково-Верхний Ломовец».

Труп 50-летнего местного жителя лежал на заднем сидении автомобиля Mitsubishi. Двери транспортного средства были открыты. Правоохранители установили, что иномарка принадлежала погибшему. На его теле при первичном осмотре отсутствовали видимые признаки насильственной смерти.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые следственные мероприятия, тело мужчины направлено на судмедэкспертизу. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.