Глава Минприроды прокомментировал полеты руководителя Росприроднадзора на самолете «Норникеля»

29.07.2020, 16:30, Разное

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин объяснил решение главы Росприроднадзора Светланы Радионовой лететь в Норильск на самолете компании «Норникеля» отсутствием других вариантов быстро добраться на место аварии, где в конце мая произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива. Его слова передает РБК.

«При таких больших расстояниях и слабом транспортном сообщении, если человеку нужно срочно прилететь на место аварии, то он может воспользоваться самолетом компании, хотя это, наверное, не очень хорошо», — пояснил он.

Как пояснил глава Минприроды, Радионовой нужно было добраться к месту аварии под Норильском как можно быстрее, чтобы уже на следующий день представить президенту Владимиру Путину доклад о ситуации. Кобылкин уточнил, что вместе с Радионовой летели и специалисты компании.

«Мне тоже ставят в вину, что вертолет, на котором я прилетел в зону разлива, заказывал «Норникель». Но нет другой компании, которая может заказать туда вертолет», — рассказал министр.

Напомним, в начале июня «Новая» выяснила, что руководитель Росприроднадзора вылетела к месту аварии под Норильском, где в почву и водоемы вылилось более 20 тысяч тонн солярки, на самолете Bombardier Challenger 850. Перелет, по данным «Новой», оплатила компания «Норникель».

В тот день были и другие варианты добраться в город: примерно в то ж самое время на север вылетел самолет авиакомпании NordStar, а через полтора часа по тому же маршруту отправился борт авиакомпании S7. По самым скромным оценкам, стоимость перелета самолета Bombardier Challenger 850 по маршруту Москва-Норильск-Москва, составляет порядка 150 тысяч долларов.

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