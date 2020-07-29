 

Медики рассказали о пользе томатов для организма

29.07.2020, 16:17, Разное

Помидор – не только вкусный овощ, без которого сложно представить повседневный рацион, в особенности диетический. Медики рассказали, какую пользу для организма представляют томаты и как защищают от различных заболеваний.
Томат состоит на 90% из воды, а остальные 10% содержат множество разнообразных веществ, включая витамины А, С, В1, В2, В4, В5,В6, В9, РР, бета-каротин, фосфор, кальций, калий, магний, серу, хлор, натрий, медь, цинк, марганец, йод, железо, селен. Помидоры богаты ликопином, известным своими антиоксидантными свойствами, а также глюкозой, фруктозой, лимонной, яблочной и щавелевой кислотами.

Благодаря наличию в красных плодах указанных витаминов и химических соединений улучшается работа иммунной системы, оптимизируется обмен веществ, укрепляется центральная нервная система, в организме снижается уровень “плохого” холестерина, повышается уровень гемоглобина. Регулярное потребление томатов важно для профилактики развития болезни Альцгеймера, стабилизации солевого обмена, укрепления костной ткани.





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