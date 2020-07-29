В Белоруссии заявили о задержании сотрудников иностранной ЧВК

29.07.2020, 16:16, Новости дня

Правоохранители Белоруссии задержали под Минском «32 боевика иностранной частной военной компании», информирует местное информагентство.

Об этом сообщает БелТА.

Между тем Следственный комитет Белоруссии не подтверждает и не опровергает информацию о задержании, передает РИА «Новости».

В свою очередь официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что у нее на данный момент «нет информации по этому задержанию».

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