США начали вывод военных из Германии

29.07.2020, 16:16, Новости дня

Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тыс. военных, минобороны США намерено как можно скорее передислоцировать военнослужащих в Европе, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

На родину вернутся примерно 6,4 тыс. американских военных из числа выводимых из Германии, передает ТАСС слова Эспера.

По данным Wall Street Journal, Пентагон решил перевести 9,5 тыс. военных из Германии в Италию и Бельгию. При этом штаб Европейского командования ВС США будет перенесен из Германии в Бельгию, передает РИА «Новости».

24 июня президент США Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

1 июля Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.