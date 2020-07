Видео дня: принцесса Анна объясняет королеве Елизавете II, как пользоваться Zoom

29.07.2020, 16:11, Разное

Твоя мама может быть хоть королевой британской, но и ей может понадобиться помощь с компьютером. Так, во время карантина в Zoom перешли не только белые воротнички, но даже представители старейшей монархии. Королева Елизавета II проводила онлайн-конференции, встречалась с благотворительными фондами и выполняла свои другие рабочие обязанности, сидя перед компьютером. Как это было, можно посмотреть здесь – мы подробно писали обо всех онлайн-выходах королевы. А вот что осталось за кадром, можно будет увидеть в новом документальном фильме. Проект приурочен к 70-летию Анны, которое принцесса отметит 15 августа.

Небольшой эпизод из фильма был опубликован сегодня в Twitter. На нем показана подготовка к совместной конференции мамы и дочки с четырьмя медработниками. Таким образом монарх и принцесса отмечали проводимую в Англии Неделю врачей.

NEW: A first look behind the scenes of those royal video calls

Watch how Princess Anne tried to teach her elderly mother about @zoom_us.

But her elderly mother is, err, the Queen.

A great clip from tomorrow’s documentary ‘Anne: The Princess Royal at 70’ on @itv 9pm pic.twitter.com/duHzozH2x5

— Chris Ship (@chrisshipitv) July 28, 2020

В ролике Анна спрашивает, видит ли королева всех участников конференции, и уточняет, что на экране должно быть шесть человек. Елизавета отвечает, что видит лишь четверых.

Ладно, в общем-то меня тебе видеть не обязательно. Ты знаешь, как я выгляжу!

– отшучивается Анна.

Фильм Anne: The Princess Royal at 70 будет показан на канале ITV сегодня вечером.