 

Шепелева с трудом узнали на съемках нового шоу: «Он стал другим человеком»

29.07.2020, 16:09, Разное

Дмитрий Шепелев приступил к работе в новом шоу на телеканале ТНТ. Ведущего с трудом узнали коллеги на съемках, он так изменился, будто стал другим человеком.
Как пишет издание «Телепрограмма», Шепелеву доверили вести программу «Ты как я». Ранее журналист работал над передачей «На самом деле», после ухода с которой на некоторое время взял творческую паузу. Если в предыдущем шоу поднимались острые и скандальные темы, то новое предназначено для просмотра всей семей.

Стоит отметить, что Шепелев давно хотел попробовать свои силы именно в амплуа ведущего подобного проекта. В гости к нему будут приходить звезды отечественного шоубизнеса спорта и кино вместе со своими детьми. Ожидается, что в студии будет уютная и непринужденная атмосфера.

Интересно, что в шоу уже снялся и сын Шепелева и Жанны Фриске Платон. Коллеги ведущего по сцене удивились, насколько ребенок похож на свою покойную маму, у него даже мимика такая же. При этом и сам Дмитрий Шепелев также внешне стал будто бы совсем другим человеком. Если в «На самом деле» он был в строгом костюме и с выражением обеспокоенности на лице, то сейчас на нем джинсы и кеды, а с лица не сходит счастливая улыбка заботливого папы. При этом, как сообщают СМИ, гонорары телезвезды останутся на таком же высоком уровне и составят не менее 3 миллионов рублей.





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