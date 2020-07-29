Американские ученые уверены, что коронавирус появился еще 2012 году

29.07.2020, 16:09, Разное

Ученые одного из американских исследовательских центров изучили новые факты о возникновении коронавируса. Они предполагают, что вирус, аналогичный с SARS-CoV-2 впервые появился еще в 2012 году.

Как пишет «Слово и дело», в своей научной работе американские исследователи полагались на исследования китайских коллег. Магистр Медицинского университета Кунь Мина Ли Сюй изучал штамм вируса, обнаруженный порядка восьми лет назад в крови шахтеров одного из китайских регионов. Проанализировав собранные им данные, американские специалисты провели аналогию с Covid-19.

Стоит отметить, что после введения карантина во всем мире прошло уже более трех месяцев. Во многих странах пандемия пошла на спад, потому ограничения постепенно снимаются. Однако исследователи не исключают и вероятность второй волны опасного заболевания. Поэтому более детальная информация о характере инфицирования коронавирусом может пригодиться для полной победы над летальной болезнью.

У рабочих на китайских рудниках фиксировался ряд симптомов, аналогичных выявляемых при коронавирусе. В частности, в работе отмечается наличие у шахтеров дыхательной недостаточности, сухого кашля, острого респираторного дистресс-синдрома, повышенного образования тромбов и других. Китайские эксперты подтвердили, что у шести пациентов в 2012 году в Китае был обнаружен вирус, носителем которого является китайская рыжая подковообразная летучая мышь. Похожее происхождение и характер болезни носит и обнаруженный в конце 2019 года коронавирус.