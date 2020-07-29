В крымской пещере «Таврида» обнаружили уникальные минералы

29.07.2020, 16:08, Новости дня

В крымской пещере «Таврида» обнаружили минералы, которые ранее в РФ не встречали, сообщила минеролог, научный сотрудник заповедника Шульган-Таш (Башкирия) Ольга Червяцова.

«Сделаны находки редких минералов. Основные процессы минералогенеза в пещере связаны с функционированием биокостной системы – жизнедеятельностью древних животных и костными остатками, которые сохранились после них. Поэтому основная группа минералов, обнаруженные в пещере, – это фосфаты. Из редких минералов – монтгомериит, который образовывался за счет реакции в кислой среде летучих мышей, населявших эту пещеру, и глинистых минералов», – передает РИА «Новости» слова Червяцовой.

Кроме того, по ее словам, в пещере обнаружены минералы, которые ранее в РФ не встречались.

«Это марганецсодержащий фосфат робертсит и фосфат сложного состава кингсмаунтит, который содержит в своей формуле алюминий, магний и железо. К примеру, кингсмаунтит был встречен только в Австралии. Думаю, что это вторая находка в мире», – сказала Червяцова.

По ее словам, минералы имеют большое научное значение и в пещере возможно открытие совершенно новых минералов, однако данный процесс достаточно трудоемок.

«Потенциал у этой пещеры на открытие новых минералов очень высок», – подчеркнула Червяцова.

В свою очередь руководитель проекта председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин сообщил о планах создать на базе пещеры спелеолечебницу.

«Потенциально такая идея есть. Возможно, создание на базе пещеры участков для различных медицинских нужд. Это направление мы сможем развивать более широко после того, когда откроем новые участки пещеры», – сказал Самохин.

По его словам, на сегодня стоит первоочередная задача по открытию на базе пещеры научно-рекреационного образовательного центра.

Напомним, в ходе строительства трассы «Таврида» обнаружена большая карстовая пещера, в которой оказались останки мамонта. Найденная карстовая пещера – самая большая в предгорном Крыму.