Прилепин узнал среди задержанных в Белоруссии своих бывших сослуживцев из Донбасса

29.07.2020, 16:08, Новости дня

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним в Донбассе.

«Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны», – написал Прилепин в своем телеграм-канале.

По его мнению, если руководство Белоруссии решит использовать «эту историю в своих целях», то это «будет выглядеть нелепо».

Писатель уточнил, что, по его мнению, это «обычная история – хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна».

Прилепин добавил, что белорусские спецслужбы наверняка знали, что «три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону».

«Уж не знаю, зачем они все это затеяли», – заключил писатель.

Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами «Частной военной компании Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.