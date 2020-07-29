 

Мнение: Главный урок горькой судьбы лидера Ливии М. Каддафи – тратить нефтедоллары на свой народ – ГЛУПО!

29.07.2020, 15:55, Разное

Статистика Ливии при Каддафи, 2010 год:

ВВП на душу населения — 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице — 730 $.
…Зарплата медсестры — 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спец/полиции.
Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств — смертная казнь.
Квартирная плата — отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $

Источник: Достало





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