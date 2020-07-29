Мнение: Главный урок горькой судьбы лидера Ливии М. Каддафи – тратить нефтедоллары на свой народ – ГЛУПО!

29.07.2020, 15:55, Разное

Статистика Ливии при Каддафи, 2010 год:

ВВП на душу населения — 14 192 $.

На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.

Пособие по безработице — 730 $.

…Зарплата медсестры — 1 000 $.

За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.

Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.

На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.

Образование и медицина бесплатные.

Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.

Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.

За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спец/полиции.

Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.

За подделку лекарств — смертная казнь.

Квартирная плата — отсутствует.

Плата за электроэнергию для населения отсутствует.

Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».

Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.

Риэлторские услуги запрещены.

Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.

Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $