Путин призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

29.07.2020, 15:53, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, сообщил президент Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«Не без сбоев, конечно, не без проблем, так нигде не бывает, но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии», – сказал Путин.

По его словам, в июне и в июле количество заражений коронавирусом в РФ постепенно сокращалось: по оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая.

«Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», – сообщил Путин.

Президент отметил, что пока не во всех регионах РФ удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений COVID-19, но в целом по стране обстановка стабилизировалась.

Глава государства добавил, что система здравоохранения РФ в период пандемии в целом сработала организованно, благодаря чему удалось спасти сотни тысяч жизней, передает РИА «Новости».

«Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно, мы существенно нарастили ее возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны», – сообщил Путин.

Путин подчеркнул, что власти РФ уделяют вопросам здравоохранения первостепенное значение.

Он также предложил участникам встречи обсудить не только эпидемиологическую обстановку, но и готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. «Мы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергетику приводим в порядок, проводим соответствующие ремонтные работы и так далее. Но в сегодняшних условиях самое время поговорить и о том, как мы готовимся с точки зрения медицины к этому периоду времени», – добавил президент.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.

Производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года.