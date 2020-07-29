“Катюша” ликвидировала в Ираке третий за неделю военный вертолет США

29.07.2020, 15:53, Разное

В Ираке с помощью установки залпового огня БМ-13 “Катюша” удалось ликвидировать третий за неделю военный вертолет США. Потери американских ВВС с каждым днем увеличиваются.

Ранее на территории иракской военной авиабазы Таджи, где размещены военнослужащие Соединенных Штатов, в результате запусков нескольких реактивных снарядов был уничтожен вертолет. Главным предназначением ликвидированного летательного аппарата было патрулирование местной территории и проведение спецзаданий. Когда произошел удар в военном вертолете не было никого, так как он располагался на стоянке. Данных о жертвах атаки нет.

Иракские источники убеждены, что нападение на ВВС Соединенных Штатов осуществлялось с использованием легендарной реактивной системы “Катюша”. Нападение, возможно, имеет связь с атакой базы местных боевиков, об этом день назад информировали солдаты. В настоящее время никто из сторон не решается брать ответственность за ликвидацию на себя.