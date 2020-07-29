Toyota заняла первое место в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов в мире

29.07.2020, 15:53, Разное

Японский концерн Toyota вновь занял первое место в рейтинге автомобильных брендов в мире по версии Forbes. Состояние корпорации оценивается в 41,5 млрд долларов, что позволило ей занять 11 строчку в списке самых дорогих компаний.

Несмотря на снижение своего капитала в 2020 году, компания Toyota держится в лидерах среди автомобильных брендов по всему миру. В сравнении с прошлогодними показателями японская корпорация потеряла 7%, что не помешало ей удержаться на позиции лидеров. Ближайший к ней конкурент в лице Mercedes-Benz занимает лишь 23 место в общем списке с показателем 28,5 млрд долларов, что на 14% меньше, чем по итогу 2019 года.

В рейтинге оказались ещё два представителям автомобильного сегмента. Речь идёт о BMW и Audi, которые являются прямыми конкурентами Mercedes-Benz. В первом случае компания оценена в 25,9 млрд долларов, а Audi, по версии аналитиков Forbes, стоит немногим меньше – 24,5 млрд долларов. Таким образом вся германская тройка оказалась в рейтинге рядом друг с другом.