Голикова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России

29.07.2020, 15:48, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ улучшается, суточный прирост составляет 0,7% на протяжении ряда дней, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

«Ситуация в стране с распространением новой коронавирусной инфекции постепенно улучшается. Суточный прирост уже на протяжении ряда дней составляет 0,7%. Показатель смертности от COVID-19 за весь прошедший период остается на достаточно низком уровне. Показатель летальности составляет менее 2,5%, что значительно меньше, чем в ряде стран в мире», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

Она также указала, что пневмония развивается у 24% заразившихся коронавирусом, при этом у 37% нет никаких симптомов.

«В структуре общего числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции за весь период пневмонии составляют 24%, ОРВИ составляют 37% и заболевания без клинических проявлений – тоже 37%», – сказала Голикова, передает ТАСС.

Вице-премьер добавила, что правительство планирует провести в регионах ПЦР-скрининг на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа А и В и COVID-19.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.