 

Голикова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России

29.07.2020, 15:48, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ улучшается, суточный прирост составляет 0,7% на протяжении ряда дней, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

«Ситуация в стране с распространением новой коронавирусной инфекции постепенно улучшается. Суточный прирост уже на протяжении ряда дней составляет 0,7%. Показатель смертности от COVID-19 за весь прошедший период остается на достаточно низком уровне. Показатель летальности составляет менее 2,5%, что значительно меньше, чем в ряде стран в мире», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

Она также указала, что пневмония развивается у 24% заразившихся коронавирусом, при этом у 37% нет никаких симптомов.

«В структуре общего числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции за весь период пневмонии составляют 24%, ОРВИ составляют 37% и заболевания без клинических проявлений – тоже 37%», – сказала Голикова, передает ТАСС.

Вице-премьер добавила, что правительство планирует провести в регионах ПЦР-скрининг на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа А и В и COVID-19.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Звезда Бродвея умер от последствий коронавируса

02.07 / Из Пироговского Центра выписали последнего поступившего с коронавирусом пациента

04.07 / “Они вернутся”. Цукерберг отреагировал на бойкот крупнейших рекламодателей

25.06 / Собянин о коронавирусе, Речном вокзале и детсадах: это парадокс, когда я призывал всех сидеть дома

25.06 / 32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ “Новотроицкое”, у них нет смартфонов для установки “Дій вдома”

06.07 / Великобритания объявила о санкциях в отношении чиновников из России и Саудовской Аравии

12.07 / В Харькове мэрия разрешила возобновить работу кинотеатров

26.06 / Тренер “Крыльев” Божович: почему нам отменили чистый гол? Не знаю

25.06 / Масвидаль готов сбросить вес ради боя с Нурмагомедовым

25.06 / В ОБСЕ положительно оценили работу украинской делегации в минском процессе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска