Посол РФ в Минске отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

29.07.2020, 15:48, Новости дня

Посольство РФ в Белоруссии запросит у компетентных органов республики данные о задержании россиян в стране, сообщил глава российского диппредставительства Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев сообщил ТАСС, что на данный момент посольство не получало официальной информации от компетентных органов Белоруссии о задержании граждан РФ в стране.

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России. Они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Согласно этим данным, в ночь на среду сотрудники группы «А» КГБ Белоруссии при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали под Минском «32 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер». Еще одного задержали на юге страны.

В июне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку якобы идет вмешательство извне. Глава государства заявил, что оппоненты белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами, по словам Лукашенко, ведут себя нечестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг обвинения со стороны белорусского лидера в том, что РФ якобы имеет отношение к вмешательству в выборы в республике.