Уровень доверия Путину упал до минимальных 23% – соцопрос

29.07.2020, 15:31, Новости дня

Президенту России Владимиру Путину доверяют 23% опрошенных компанией “Левада-центр”. Результаты социологического исследования компания привела на своем сайте 29 июля.

Это абсолютный минимум за все время применения методики так называемого открытого вопроса, когда респондентов просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.

До этого минимальный показатель равнялся 25% (май 2020 года). В июне о доверии Путину заявили 26%, год назад, в июне 2019-го, – 40%.

По 10% участников опроса заявили о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину, министру обороны Сергею Шойгу и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

На вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60% опрошенных, отрицательно – 33%. Год назад работу президента РФ положительно оценили 68% респондентов.

Опрос был проведен 24–25 июля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. 1 июля в России прошел референдум о поправках в конституцию; 3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию основного закона. Одна из поправок предусматривает возможность обнуления президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.