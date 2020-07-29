 

Финляндия обратилась к РФ в связи с якобы нарушением границ

29.07.2020, 15:30, Новости дня

Финляндия потребовала у российского посольства объяснений после заявлений финской стороны о пересекших финское воздушное пространство истребителей Су-27.

«МИД Финляндии связался с посольством РФ в Хельсинки и запросил разъяснения в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства», – цитирует финский МИД ТАСС.

Во вторник Финляндия заявила, что два российских Су-27 якобы пересекли финское воздушное пространство над Финским заливом в районе Хельсинки.

Минобороны РФ подчеркнуло, что четыре Су-27 провели перелет из Карелии в Калининградскую область, полет проходил по заранее согласованному маршруту, с соблюдением международных правил и без нарушения границ других стран.





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