Путин обратился к россиянам в ходе совещания по коронавирусу: Поводов расслабляться нет

29.07.2020, 15:23, Разное

В ходе видеоконференции российский лидер отметил, что в целом обстановка стабилизируется. Многие регионы поэтапно снимают ограничения. В городах вновь запускаются производства, открываются торговые центры и предприятия общественного питания.

При этом ситуация с COVID-19 остается непростой в некоторых областях. В ряде регионов число зараженных продолжает увеличиваться. Президент попросил соотечественников быть бдительными и соблюдать рекомендации врачей. “Поводов расслабляться нет”, – подчеркнул Путин.

Также российский лидер похвалил медицинских работников за самоотверженность. Они спасли жизнь и здоровье сотен тысяч граждан, сообщает РИА Новости. Президент добавил, что в целом удалось справиться с вызовом и отразить натиск пандемии коронавируса.

Владимир Путин призвал заранее просчитать риски, которые могут возникнуть осенью из-за COVID-19, гриппа, ОРВИ и других простудных заболеваний. Поликлиники и больницы должны быть готовы к наплыву пациентов. Им требуется своевременная и качественная медицинская помощь.

По состоянию на 29 июля коронавирусом в России заболели 828 990 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 5 475 случаев заражения. Выздоровели и выписались из больниц 620 330 пациента, умерли 13 673 человека.