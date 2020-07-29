Мажоритарное прошлое

29.07.2020, 15:20, Разное

Как оппозиция в Грузии добилась своего и что это значит для России.

Как известно, в большинстве стран постсоветского пространства парламенты выбирают по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Избиратель получает два бюллетеня — одним голосует за партию, вторым — за конкретного человека, преимущественно кого-то из местных. Такая же система работает и в России, где половину депутатов Госдумы выбирают по партийным спискам, половину — персонально.

Мажоритарная система в развитых странах — это арена состязания конкретных политиков, представляющих крупные системные партии, позволяющая очень гибко и безболезненно время от времени менять их местами. Однако та же система в странах «молодых демократий» превращается в настоящее фамильное проклятие, которое мешает этим демократиям сделать хотя бы минимальный шаг вперед. Такая мажоритарная система — это рассадник авторитаризма, депутатов-толстосумов, разбогатевших на распиле местных бюджетов, и, в конечном итоге, источник безраздельной власти любой правящей партии.

В РФ мажоритарная система является одной из самых надежных опор авторитаризма. Обратите внимание — в ходе выборов в Госдуму правящая Единая РФ почти никогда не получает больше 50%. Другое дело, что остальные 50% между собой распределяют разного рода коммунисты и либеральные демократы, которых называть оппозицией даже неприлично.

Однако факт состоит в том, что по партийным спискам «ЕдРо» никогда, еще ни разу за всю историю, не получала конституционное большинство.

Но это ей и не нужно. Для этого существуют как раз они — одномандатные округа, в которых партия власти всегда получает почти 100%. Понятно, что никакой «правящей партии» в реальной жизни не существует, и все это просто имитация политического процесса, но тем не менее: парламентская сила Кремля в первую очередь держится на одномандатниках.

В условиях постсоветского авторитаризма, когда в реальной жизни правящая партия фактически сращивается с государственным аппаратом, победить проправительственного одномандатника в конкретном регионе — задача почти невыполнимая. На его стороне все факторы «удачи» — деньги, государственная поддержка, административный ресурс, местные толстосумы, мафиози, в общем — все. К этому добавьте и традиционную разобщенность оппозиции, особенно либеральной. Наши либеральные политики — замечательные во всех отношениях люди, но они с трудом могут о чем-то между собой договориться. В итоге — правящая партия, которая по партийным спискам с трудом получает 50%, в конечном итоге благодаря одномандатникам имеет 80–90% в парламенте.

С такой системой нормальная цивилизованная смена власти практически невозможна и требует всеобщей, тотальной мобилизации со стороны граждан. Понятно, что готовность обывателя к такой мобилизации говорит о себе раз в 50–100 лет, не чаще. Соответственно, выход из авторитаризма для нас — это еще более трудная задача, чем мы привыкли считать.

Этим летом одна из постсоветских стран официально порвала со своим мажоритарный прошлым — по крайней мере, сделала первый шаг в этом направлении. Как известно, летом 2019 года Грузия, которая в 2014 году уступила Украине роль главного агента Вашингтона в «мягком подбрюшье России», на короткий срок снова вернула себе этот «почетный статус». После того как православный коммунист-депутат Гаврилов удобно устроился в кресле спикера парламента Грузии, в стране вспыхнули протесты. За ними последовал кровавый разгон оппозиционной акции протеста 20 июня, а позднее — введение Россией экономических санкций против страны, в первую очередь — запрет на авиационное сообщение. Позднее эта тема приелась и потеряла актуальность, однако ее отсутствие в нынешнем российском телепространстве не означает ее отсутствия в природе.

Большинство из тех россиян, которые что-то об этих процессах знают, убеждены в том, что протесты в Грузии носили исключительно антироссийский характер. Однако это очень большое упрощение.

Акции были антироссийскими по риторике, но их конечная цель была совершенно другой — изменение избирательной системы.

Граждане Грузии требовали избавиться от того самого фамильного проклятия — мажоритарной системы, которая в Грузии работает точно так же, как и в России. И точно так же убивает парламентаризм. Понимаю, это скучно, несексуально и непассионарно — заполнять городские улицы с требованиями изменения какой-то там избирательной системы. Но — что было, то было.

После этого прошел целый год, полный драматичных событий, массовых акций протеста, обещаний власти и невыполнений этих обещаний, арестов политических оппонентов, закрытия редакций СМИ и т.д. Все это завершилось тем, что Евросоюз надавил на грузинскую власть, которая слишком уж закусила удила: мол, «садитесь за стол переговоров и договаривайтесь с оппозицией». В итоге 8 марта было принято соглашение о реформе избирательной системы: в 2020 году парламентские выборы в Грузии пройдут по системе 120 депутатов по пропорциональной системе плюс 30 по мажоритарной (вместо нынешних 75 на 75).

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29 июня конституционные поправки были приняты парламентом. Это значит, что правящая партия потеряла официальное преимущество в 30%. Это значит, что шансы на абсолютную победу у нее уменьшились на 30%, и это значит, теперь ей придется зубами вырывать каждый голос. Иначе говоря, вечер перестает быть томным, а правящей партии придется сильно напрячься, чтобы получить хотя бы 55%. Про лихие 85% теперь уже можно не вспоминать.

Что это значит? Это — существенный прогресс в направлении избирательной демократии. Никто никаких гарантий на идеальное политическое распределение сил не дает, но сокращение более чем на 50% доли местных толстосумов и мафиози в политике — это шаг вперед. Пока лишь в Грузии. И пусть это будет пример для России, которая от мажоритарной системы страдает ничуть не меньше, чем Грузия.

Виталий Шкляров

политтехнолог