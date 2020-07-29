Новый кроссовер Kia Sportage впервые выехал на дорожные тесты

29.07.2020, 15:17, Новости дня

Южнокорейская компания KIA приступила к тестовым испытаниям обновленного кроссовера KIA Sportage.

Данный автомобиль может появиться на российском рынке в течение ближайших нескольких лет. Кроме того, пользователи уже могут рассмотреть снимки KIA Sportage, который испытывали с применением защитного камуфляжа. Рассмотреть обновленный кроссовер достаточно сложно из-за плотной пленки. Прогнозируется, что новая модель будет официально представлена публике уже к концу нынешнего года.

Пока технические параметры данного автомобиля удерживаются в тайне и будут объявлены несколько позже. Напомним, в актуальном исполнении автомобиль имеет 2-литровый бензиновый мотор на 150 л.с. Минимальная цена составляет 1,46 млн рублей.