В AnTuTu появился смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus

29.07.2020, 15:17, Новости дня

В бенчмарке AnTuTu появились данные о новом смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro Plus, который предложен под кодовым обозначением M2007J1SC.

Аппарат оснащается мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 865 Plus, а также видеоадаптером Adreno 650. Смартфон получит увеличенный 6,67-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также частоту обновления кадров 120 Гц. Более того, на тыльной стороне размещена тройная камера с главным датчиком 48 мегапикселей. Эксперты прогнозируют, что модель получит инновационные функции, отсутствующие у предшественника.

Официальная презентация смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus с поддержкойсетей 5G состоится в следующем месяце, однако пока точная дата остается засекреченной. Данных о стоимости устройства пока не предложено.