Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ

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29.07.2020, 15:16, Новости дня

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в реанимации на аппаратах ИВЛ находятся 3 тыс. пациентов с коронавирусом.

По его словам, в РФ развернуто более 156 тыс. коек, госпитализированы почти 100 тыс. пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией.

«В целом в реанимационных отделениях, на аппарате искусственной вентиляции легких сегодня находятся три тысячи пациентов», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на совещании у президента Владимира Путина.

Он сообщил, что в июле-августе российское здравоохранение получит еще более четырех тысяч отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Продолжаются поставки сейчас аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства. Планируется, что июль-август будет поставлено еще свыше четырех тысяч аппаратов», – сказал Мурашко.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 5475 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 828990 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 620333 человек, из них 8116 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 13673 человека.

Накануне, 28 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5395. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 80.





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