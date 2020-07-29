Европу предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2»

29.07.2020, 15:08, Новости дня

Санкции США против «Северного потока – 2» ставят под угрозу привлекательность Европы как направления для инвестиций, сообщил глава австрийской OMV, одного из финансовых партнеров Газпрома по проекту, Райнер Зеле.

«Как бы то ни было, как европейская компания, мы ожидаем, что политики обеспечат привлекательность Европы для инвесторов, потому что я вижу большие риски: если мы планируем инвестировать миллиарды в проект, который соблюдает все правила и регуляторные тонкости Европы, мы должны спросить себя: хотим ли мы влияния на нас от третьих стран?» – передает ТАСС его слова.

Зеле также отметил, что «нужно убедить инвестировать в Европу», и «хотелось бы прояснить этот момент, но лучше, чтобы на эти вопросы отвечали политики».

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

В Кремле заявляли, что обеспокоены санкциями «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству, ситуацию проанализируют для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта.

Позднее компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на отказ суда ЕС рассматривать иск оператора газопровода «Северный поток – 2» против действия норм Газовой директивы Евросоюза в отношении трубопровода.