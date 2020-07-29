 

ФСБ задержала готовивших убийства военнослужащих сторонников ИГ

29.07.2020, 15:08, Новости дня

Сотрудники ФСБ задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, готовивших убийства военнослужащих и правоохранителей и собиравшихся после этого выехать на территорию ближневосточного региона, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД РФ в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») пресечена деятельность участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик, причастных к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», – отметили в ФСБ.

Задержанные также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур, передает ТАСС.

«Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО», – подчеркнули в ФСБ.

По месту проживания задержанных изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности. Как сообщили в ФСБ, оперативно-разыскных мероприятия и следственные действия продолжаются.

В понедельник сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил в Москве приезжий из Центральной Азии. Боевик при попытке задержания открыл огонь по силовикам и был уничтожен. 





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