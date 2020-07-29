 

Билл Гейтс спрогнозировал, когда люди перестанут умирать от коронавируса

29.07.2020, 15:01, Разное

Филантроп и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс в апреле в разговоре с журналистом французской газеты Le Figaro поделился своим мнением насчет конца пандемии. Спустя несколько месяцев отслеживания ситуации с новым вирусом миллиардер готов вынести новый вердикт. На этот раз в интервью телеканалу CNBC.

Так, Билл считает, что смертность от COVID-19 может существенно снизиться к концу 2020 года благодаря противовирусным препаратам, которые используют при лечении больных.

Вы можете увидеть терапевтическую пользу быстрее, чем защитную,

– объяснил Гейтс.

Миллиардер заявил, что препарат, первоначально разработанный для лечения вируса Эбола, является одним из ведущих для лечения новой болезни. Билл привел данные, согласно которым это лекарство показало снижение смертности тяжелобольных пациентов на 62% по сравнению с другими. Помимо этого, отметил Гейтс, ученые изучают еще два противовирусных препарата.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, по всему миру от коронавируса умерли 655 тысяч человек, а заболело в общей сложности более 16,5 миллионов человек.

Напомним, ранее Гейтс прокомментировал популярную конспирологическую теорию о том, что он намерен чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19:

Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо и странно.

Ознакомиться с этим интервью Билла можно здесь. 





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