Названы наиболее перспективные российские вакцины от коронавируса

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29.07.2020, 15:00, Новости дня

Наибольшие перспективы в РФ сейчас имеют две вакцины от коронавируса – разработанные центром Гамалеи и «Вектором», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что регистрация первой планируется в августе, а производство – в сентябре, вакцину «Вектора» предполагают зарегистрировать в сентябре с производством в октябре.

«Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава совместно с 48-м центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1,6 тыс. человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года», – сообщила Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ под председательством президента Владимира Путина.

«Еще одна вакцина разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. Начато проведение совмещенных клинических исследований, завершение их планируется в сентябре, также в сентябре планируется и государственная регистрация. Первую партию планируется произвести в октябре 2020 года», – приводит ее слова РИА «Новости».

Голикова отметила, что общие объемы производства вакцин сейчас оцениваются правительством России.

Путин в ходе совещания заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года. 





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