 

Путин назвал основные требования к вакцине от коронавируса

29.07.2020, 15:00, Новости дня

Основными требованиями к вакцине должны стать эффективность и безопасность, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной», – цитирует президента РИА «Новости».

Он отметил, что из этих критериев правительство будет исходить, принимая решения по вакцинации населения от коронавируса.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что больше всего перспектив у двух вакцин. Регистрация вакцины центра Гамалеи планируется в августе, а производство – в сентябре, у вакцины центра «Вектор» – в сентябре и октябре соответственно.

Глава государства поручил правительству и российским фармпроизводителям обеспечить надежную поставку лекарств на рынок, в том числе лекарств от коронавируса.

«Прошу правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надежность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса, а они у нас есть», – подчеркнул Путин.

По его словам, промышленный выпуск таких препаратов уже налажен, нужно обеспечить необходимый объем производства.

Также президент отметил, что россияне с хроническими болезнями должны иметь возможность получать дистанционные консультации без прямой необходимости посещать поликлинику.

«У граждан с хроническими заболеваниями должна быть возможность получить консультации, рекомендации дистанционно. Если в этом нет необходимости, но, когда необходимость есть, понятно, что надо идти к врачу, но, если такой прямой необходимости нет, чтобы лишний раз не ходить в поликлинику, где объективно существует повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией», – сказал Путин.

В ходе совещания президент отмечал, что особые усилия в РФ сейчас надо сосредоточить на профилактической работе, также необходимо вакцинировать людей от гриппа.

Путин также заявлял, что ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.





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