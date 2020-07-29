Мутаций коронавируса в РФ не выявили

29.07.2020, 15:00, Новости дня

Мутации вируса в РФ не выявлены, такой вывод сделал научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» после мониторинга материалов коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса. Мы продолжаем эту работу, и анализ полных геномов свидетельствует о том, что значимых изменений вирусного генома за время циркуляции на территории РФ не выявили, которые влияли бы на развитие эпидситуации», – приводит ТАСС слова Поповой с совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ под председательством президента Владимира Путина.

Напомним, Попова заявила, что показатель заболеваемости коронавирусом в тяжелой форме в РФ один из самых низких в мире, он составляет около 3%.