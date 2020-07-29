Стариков прокомментировал жалобы Киева в ООН на проведение парада в Севастополе

29.07.2020, 14:53, Разное

Глава Профсоюза граждан РФ Николай Стариков прокомментировал жалобы Киева в ООН на проведение парада в Севастополе. Он считает, что такие действия носят исключительно показательный характер и не приведут ни к какому результату.

После проведения военно-морского парада в Севастополе Антониу Гутеррешу, занимаемому должность генерального секретаря ООН, было направлено письмо. В нём украинская сторона упрекает Россию в намеренном усложнении непростой ситуации и рассматривает проведение мероприятия без согласия Украины, как нарушение международных прав и резолюций Генассамблеи ООН. В свою очередь комментарии поспешил дать Николай Стариков, который не видит в этих жалобах никакой результативности. Он объяснил, что подобные шаги направлены исключительно на привлечение внимании к напряжённой ситуации между Украиной и Россией, но по итогу никаких шагов и действий не будет.

В пример Стариков приводит ситуацию с проведением военных учений или посещением президента РФ Курильских островов. В этом случае свою обеспокоенность выражают уже власти Японии. Они не направляют письма в Организацию Объединённых Наций и не предпринимают никаких действий, а лишь указывают на своё недовольство, пишет NationNews.