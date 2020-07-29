 

Лишившаяся руки из-за ревности мужа Маргарита Грачева объявила о свадьбе

29.07.2020, 14:53, Новости дня

Маргарита Грачева, которой супруг отрубил кисти рук в 2017 году, объявила о подготовке к свадьбе, которая состоится осенью.

О грядущих изменениях Грачева рассказала подписчикам в Instagram в рамках своеобразного марафона «правда – неправда».

«В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помещает», – написала Маргарита.

Имя будущего супруга и точную дату свадьбы девушка раскрывать не стала.

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Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211) 28 Июл 2020 в 5:51 PDT

Напомним, в декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев сам обратился в полицию и признался, что из-за ревности отрубил жене кисти рук. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.





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