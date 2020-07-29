 

Попова сказала, как «моментально» убить коронавирус

29.07.2020, 14:53, Новости дня

Коронавирус не размножается ни в морской, ни в пресной воде и может сохраняться там, однако моментально убивается кипячением, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В «Векторе» были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды. Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться. И также было показано, что вирус не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы», – передает РИА «Новости» ее слова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Попова также отметила, что Роспотребнадзор провел уже более 2 тыс. исследований циркуляции коронавируса в объектах окружающей среды, в том числе в морской и пресной воде, на поверхностях и продуктах питания, среди находок вируса нет.

«Нами начато исследование циркуляции вируса в объектах окружающей среды. Мы разработали специальные методические рекомендации по оценке содержания вируса в морской воде, в пресной воде, в питьевой, в сточной, на поверхностях, на продуктах питания. Сегодня проведено уже более 2 тыс. исследований, в находках вируса нет», – сообщила глава Роспотребнадзора.

Напомним, во вторник морскую воду и аквапарки Крыма проверили на коронавирус.

Позднее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках. В частности, доступ в аквапарки должен быть ограничен – не более 50% от вместимости объекта. Кроме того, рекомендуется ограничить контакты между персоналом и посетителями, а при входе и в местах общего пользования установить оборудование для обработки рук антисептическими средствами.





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