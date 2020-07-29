Онищенко рекомендовал не ездить в Турцию после открытия границ

29.07.2020, 14:48, Новости дня

Поездка в Турцию может создать дополнительный стресс, которого в 2020 году и так было в избытке, потому лучше отдыхать в полосе своего проживания, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Онищенко отметил, что открыть границы надо было раньше для деловых и межгосударственных связей, передает РИА «Новости».

«Конечно, Англия как туристическая страна она для гурманов, она дорогая, и ультрафиолета там много не получишь. Конечно, всех волнует Турция. Я вам так говорю: официально можно, а неофициально я вам не рекомендую», – сказал депутат.

По мнению Онищенко, россияне уже испытали много стресса в 2020 году на фоне коронавируса.

«И вот мы возьмем и в конце лета поедем в Турцию, всласть там наплескаемся в теплой водичке, «все включено» используем на 200%, а потом вернемся к нам в конце августа или начале сентября. А начало сентября у нас с вами уже не такое тепленькое. То есть мы себе создадим дополнительный стресс (…) Поедьте в Подмосковье, дайте вашему организму прийти в себя, его ждет испытание 1 сентября, как детей, так и нас, потому что закончится пора тотальных отпусков и начнется работа», – отметил он.

Депутат также призвал россиян избегать дополнительного стресса в связи с перелетами.

«Давайте будем отдыхать в той полосе, в которой мы живем», – подытожил Онищенко.

Вместе с тем он раскритиковал употребление слова «волна» для характеристики заболеваемости коронавирусом – по его словам, есть доэпидемический, эпидемический и пандемический уровни.

Также Онищенко призвал не сеять панику из-за дистанционного образования – оно никогда не заменит традиционный формат общения ученика и учителя, но не использовать новые технологические возможности нельзя.

Напомним, с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Также в списке желанных для россиян направлений российские путешественники называют ОАЭ, Грецию, Кипр, Таиланд, Доминикану.