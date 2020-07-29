 

Число зараженных коронавирусом в России превысило 828 тысяч

29.07.2020, 14:43, Разное

За истекшие сутки обнаружено 5 475 новых носителей инфекции. Из них почти 27% не имели клинических проявлений. За то же время вылечились 8 116 пациентов. Зафиксировано 169 летальных исходов.

В Москве за сутки выявлен 671 инфицированный, в области – 137. В Санкт-Петербурге обнаружено 165 носителей коронавируса.

С начала эпидемии в России заразились более 828 тысяч человек. Из них к настоящему моменту свыше 620 тысяч вылечились. За все время зафиксировано 13 673 летальных исхода.

После признания Александра Лукашенко в том, что он переболел коронавирусом, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина. Президенты двух стран встречались 24 июня на параде Победы в Москве и позже на открытии мемориала подо Ржевом. По словам Пескова, Путин чувствует себя нормально, его рабочий график не меняется.

Коронавирус в морской воде Крыма не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее было заявлено, что опасность заразиться при купании минимальна.

Россия в ближайшее время может возобновить авиасообщение с рядом стран, рассказали в МИДе. Москва ведет переговоры с зарубежными коллегами на уровне профильных министерств.

Коронавирусом в мире заразились 16,54 миллиона человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. Скончались более 655 тысяч пациентов. В США выявили более 4,3 миллиона инфицированных.





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