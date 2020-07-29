Собянин заявил о снижении числа вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве

29.07.2020, 14:30, Новости дня

Количество вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве с мая снизилось в десять раз, но расслабляться еще рано, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

«Если брать период с пика заболеваемости, в Москве количество вновь выявляемых заболеваний ковидом снизилось в десять раз. Вы помните, ситуация была, когда у нас выявлялось 6,5 тысячи, сегодня мы идем в коридоре где-то 650 случаев, плюс-минус 50. Этот период уже большой, около месяца», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что количество больных в реанимации и на аппаратах ИВЛ в Москве постоянно уменьшается. «Количество больных, которые находятся в реанимации, на ИВЛ, тоже постоянно уменьшается. Все это нам позволяет практически каждую неделю выводить коечный фонд в плановый режим», – сказал Собянин.

Мэр отметил, что 16,5 тыс. коек выведены в плановый режим. Все федеральные койки возвращены к плановой работе. Тем не менее создан резервный фонд из 7 тыс. коек во временных мобильных госпиталях, плюс 6 тыс. коек находятся в «боевом» режиме, в постоянной работе в ковидных стационарах, добавил он.

Мэр Москвы добавил, что запрет на проведение массовых мероприятия в Москве не планируется снимать по крайней мере до конца августа, передает ТАСС.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться. Хотя основные ограничения сняты, но вот на массовые мероприятия, скорее, мы оставим до конца августа», – сказал он.

Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.

Производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года.