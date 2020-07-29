 

Путин призвал сосредоточить особые усилия на вакцинации от гриппа

29.07.2020, 14:30, Новости дня

Особые усилия в РФ сейчас надо сосредоточить на профилактической работе, вакцинировать людей от гриппа, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По словам российского лидера, самое главное – защитить жизнь и здоровье россиян, власти должны исходить из этой логики, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне в Россию придет грипп, от которого россияне прежде не прививались. И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне, сказала она.

Путин также заявлял, что ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.





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