В России предложили постепенно передавать спорт из государственных рук в частные

29.07.2020, 14:30, Разное

Спорт в РФ следует постепенно передавать в руки частных собственников, иначе ни о каком его развитии в будущем не может быть и речи, поскольку государственное управление спортивными клубами не способно демонстрировать достаточный уровень эффективности, в сравнении с частным. Такое мнение немногим ранее озвучил известный российский предприниматель и основатель политической партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Кроме того, по словам бизнесмена, сам он не считает себя большим специалистом в спортивной сфере и даже в футболе. Однако видит на примере футбольного клуба «Краснодар» весьма красноречивый пример того, как частный собственник активно и, что самое главное, эффективно развивает крупную спортивную структуру, делая ее прежде всего прибыльной. Как отмечает Нечаев, именно ФК «Краснодар» может послужить хорошим примером и стать своего рода прообразом для нового вектора развития спорта в стране, передает kp.ru

Разумеется, «Краснодар» вместе с его спортивными успехами и хорошо выстроенной структурой, является лишь верхушкой айсберга. Основная же его часть скрыта под «водой» и представлена в виде целой системы, которая раз за разом демонстрирует максимальную эффективность во всех смыслах. На данный момент в структурах клуба воспитывается около 10 тысяч детей разного возраста, которым постепенно прививают футбольное мастерство, что в будущем позволит лучшим воспитанникам клубной академии получить свой шанс пробиться в главную команду через юниорский и молодежный составы. И такой подход действительно дает результат, ведь за 12 лет существования команды за ее основной состав в высшей лиге сыграли уже десять собственных воспитанников.

Основателем этого беспрецедентного для отечественного футбола явления выступил бизнесмен Сергей Галицкий, которому на собственном примере удалось убедить общество в том, что частное управление спортивной командой дает больше результатов, чем государственное. «Спорт высших достижений в рамках этого уникального проекта органично сочетается с массовым и детским спортом. В Краснодаре создан эффективный футбольный лифт, который доказывает свою эффективность и работоспособность на практике», – подчеркивает Алексей Нечаев.

Что же касается нынешнего положения дел в российском спорте, то здесь многое все еще зависит от государства. Ведь спортсмены по большому счету являются бюджетниками, поскольку продолжают финансироваться исключительно за государственный счет, то есть, за деньги налогоплательщиков. Именно граждане, так или иначе, платят футболистам и другим спортсменам их баснословные зарплаты.

И на этом фоне, добавляет бизнесмен, футбольный клуб «Краснодар» действительно сильно выделяется. Эта спортивная структура полностью принадлежит частному лицу, а потому в клубе тратят ровно столько, сколько сумели заработать. Более того, болельщики лишь приветствуют подобный подход к организации. «Полагаю, именно так все должно быть устроено и во всем остальном спорте страны. Проще говоря, спортивные команды необходимо постепенно передавать частным владельцам, создавая при этом среду, в которой бизнесу действительно захочется инвестировать в спорт, причем, не только в профессиональный спорт, но и в массовый, а также в детский», – заключил Нечаев.