 

Телеканал “112 Украина” опубликовал поздравление главы РПЦ Кирилла с Днем крещения Руси

29.07.2020, 14:25, Новости дня

Телеканал “112 Украина”, принадлежащий пророссийскому политику, куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, вечером 28 июля выпустил в эфир поздравление предстоятеля Русской православной церкви Кирилла с Днем крещения Руси. На это обратило внимание издание “Цензор.НЕТ”.

Издание отмечает, что видеозапись с поздравлением Кирилла называлась “Сказание о крещении Руси” и длилась более 10 минут.

Сейчас запись поздравления доступна на сайте телеканала.

Православные христиане отмечают День крещения Киевской Руси – Украины 28 июля. В 2020-м исполнилось 1032 года с момента, когда киевский князь Владимир выбрал христианство государственной религией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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