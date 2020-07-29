Шмыгаль рассказал, какой будет минимальная зарплата в 2023 году

29.07.2020, 14:25, Новости дня

К 2023 году минимальная заработная плата в Украине вырастет до 7200 грн. Об этом на заседании правительства 29 июля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Трансляция заседания ведется на канале Кабмина в YouTube.

“Минимальная зарплата на следующий год составит 6250 грн (как мы и говорили: 6000 грн – в начале года и 6500 грн – во втором полугодии). В 2022 году – 6700 грн, в 2023-м – 7200 грн. Это прогнозные ожидания”, – отметил он.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. В начале июля Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн.

Средняя официальная зарплата в Украине, по данным Государственной службы статистики, в мае текущего года составляла 10 542 грн.