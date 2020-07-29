Карпович заняла место Разумовской в сериале с Прилучным

29.07.2020, 14:23, Разное

Поговаривают, что кастинг в продолжение теленовеллы для

Карпович прошел более чем удачно. Актриса получила роль в четвертом сезоне сериала

“Мажор”. Более того, она, по словам сплетников, заменит исполнительницу

главной женской роли Карину Разумовскую.

Вокруг “Мажора” в последнее время муссируется много слухов. Ранее

актер Павел Прилучный активно намекал, что в теленовелле сниматься больше не

будет. Между тем, если верить разговорам, в новых эпизодах он все же появится.

Так это или нет, покажет время.

Напомним, что актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович не сходят со страниц прессы. О романе знаменитостей заговорили

после сенсационных кадров, на которых артист, недавно оформивший развод с Агатой

Муцениеце, проводит время со звездой “Папиных дочек”. Павел с детьми и Мирослава вместе отдыхали в Крыму.

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Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich) 5 Июн 2020 в 11:41 PDT

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звезды не спешат. Прилучный, например, четко обозначил свою позицию по этому

вопросу. Актер сообщил в соцсетях, что говорить на подобные темы с поклонниками

не будет. Всех любопытных он призвал отписаться. Карпович обвинила “сочинителей статей” в отсутствии фантазии.