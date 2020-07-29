 

Карпович заняла место Разумовской в сериале с Прилучным

29.07.2020, 14:23, Разное

Поговаривают, что кастинг в продолжение теленовеллы для
Карпович прошел более чем удачно. Актриса получила роль в четвертом сезоне сериала
“Мажор”. Более того, она, по словам сплетников, заменит исполнительницу
главной женской роли Карину Разумовскую.

Вокруг “Мажора” в последнее время муссируется много слухов. Ранее
актер Павел Прилучный активно намекал, что в теленовелле сниматься больше не
будет. Между тем, если верить разговорам, в новых эпизодах он все же появится.
Так это или нет, покажет время.

Напомним, что актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович не сходят со страниц прессы. О романе знаменитостей заговорили
после сенсационных кадров, на которых артист, недавно оформивший развод с Агатой
Муцениеце, проводит время со звездой “Папиных дочек”. Павел с детьми и Мирослава вместе отдыхали в Крыму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich) 5 Июн 2020 в 11:41 PDT

Комментировать разговоры вокруг личной жизни
звезды не спешат. Прилучный, например, четко обозначил свою позицию по этому
вопросу. Актер сообщил в соцсетях, что говорить на подобные темы с поклонниками
не будет. Всех любопытных он призвал отписаться. Карпович обвинила “сочинителей статей” в отсутствии фантазии.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / О проблемах современной российской судебной экспертизы Анатолий Владимирович Фурсов

09.07 / Мнение: Вторая волна

24.07 / Мнение: Большая разводка: исчезает ли иммунитет вместе с антителами?

12.07 / Война: Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

27.06 / В Минтруде назвали причину отказа от выплат на детей 16 и 17 лет

05.07 / Избиратели больше не верят: какие обещания Лукашенко не выполнил за последние 5 лет

23.07 / Никита Высоцкий признался, что никогда не относился к Марине Влади как к разлучнице

29.06 / Диетологи рассказали, что универсальной диеты не существует

27.07 / Мнение: Цель рыбалки

28.06 / Катастрофическое вымирание помогло ученым в борьбе с глобальным потеплением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска