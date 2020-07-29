 

Отец Меган Маркл: Я не горжусь дочерью

29.07.2020, 14:23, Разное

На днях общественности будет представлена книга “Обретая свободу”, в которой рассказывается о жизни Меган Маркл и принца Гарри. Супруги не в восторге от события, ведь это может разрушить отношения с королевской семьей.

По поводу происходящего высказался 76-летний отец герцогини Сассекской. По мнению Томаса Маркла, дочери и ее супругу не нужно возмущаться из-за книги.

Для Меган и Гарри настало худшее время, считает Томас. Сейчас все страдают от вызванного коронавирусом кризиса, поэтому “скулить” им не стоит. Маркл любит дочь, но отказывается гордиться ею.

Томас узнал из книги, что королевская семья хотела защитить его от нападок журналистов, но Меган отказалась от помощи. За это Маркл обиделся на дочь. “Это невероятно, конечно”, – отметил он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 8:22 PST

Напомним, что Меган не общается с отцом на протяжении последних двух лет. Герцогиню Сассекскую не устраивает, что Томас очень дружелюбен с некоторыми СМИ и продает сведения о ней. Маркл же хочет помириться с наследницей.





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