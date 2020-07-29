 

Николаев поздравил Крутого с днем рождения: Столько смешного и грустного!

29.07.2020, 14:23, Разное

Певец опубликовал в личном блоге подборку архивных фотографий с композитором и написал несколько трогательных строк в адрес именинника. Музыкант поблагодарил товарища за невероятное количество незабываемых мгновений.

“Столько смешного и грустного!” – отметил Николаев. Он пожелал другу беречь себя и близких, а также заявил, что артиста ждет много счастливых событий.

Поклонники присоединились к поздравлениям музыканта и написали много теплых слов в адрес Крутого: “Дорогой Игорь, дорогой Маэстро
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Поздравляю с Днем рождения, всех благ вам, здоровья и долгие лета! Чтоб ваши родные были также счастливы вами, а в наших домах вы давно уже свой! Какое счастье что вы есть у нас, ваших половников!”, “Талантливы очень!! Люблю каждого”, “Искренне поздравляю с днем рождения Игоря Крутого!!! Пусть жизнь дарит только радостные моменты, а в душе царит гармония и любовь!”

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 28 Июл 2020 в 2:38 PDT

Накануне Николаев и Крутой в шутку пытались выяснить, столько лет исполнится композитору. Пианист выложил на своей странице в “Инстаграм” видео, на котором занимается спортом.

Друг прокомментировал запись и заявил, что артист в прекрасной форме – так и не скажешь, что скоро 46 лет. Крутой парировал: мол, только 45 будет. Поклонники поддержали кумира, отметив, что он выглядит лет на 30 – не больше.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Скандалы: Двуличная переписка доцента-потрошителя

21.07 / Названы лучшие для жизни регионы России

23.07 / Мнение: Майдан организовала ОПГ во главе с Порошенко

14.07 / СМИ: У «таракана» начинается истерика из-за закрытой границы с Россией

17.07 / Анита Цой заявила, что коронавирус поразил более 50% ее легких

21.07 / Мэр Норильска объявил об отставке

01.07 / Певица Sia стала бабушкой – через год после усыновления двоих детей

20.07 / Рената Литвинова, Риналь Мухаметов и другие гости “Фестиваля цветов”

12.07 / На Таймыре разлилось около 20 тонн топлива

29.07 / Российские ученые разработали технологию «змеиного зрения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска