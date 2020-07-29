 

Цена на золото обновила рекорд: что это значит для россиян

29.07.2020, 14:23, Разное

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов отметил, что рост цен на золото влияет только на тех физических лиц и те компании, у которых этот драгоценный металл есть в наличии или на металлических счетах. Для остального населения процесс ценообразования на рынке золота представляет интерес лишь с информационной точки зрения.

“Для Центрального банка России увеличение стоимости золота означает, что объем международных резервов в долларах будет увеличиваться. С начала года этот металл на балансе регулятора увеличился на 20 миллиардов долларов. На курс российского рубля изменение цен на золото влияние не оказывает”, – заявил эксперт.

С ним согласился начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития
Евгений Афанасьев. “Какой-либо сильной зависимости экономики России от цен на золото нет, гораздо больше на нее влияют цены на энерогоносители”, – подчеркнул он. При этом есть и положительные моменты в росте цен на золото.

Во-первых, подорожание приведет к увеличению золотовалютных резервов страны, потому что часть из них находится в виде слитков золота. Во-вторых, экспорт добываемого металла в другие страны вызовет рост положительного сальдо внешнеторгового баланса. В-третьих, у золотодобывающих предприятий увеличится прибыль.

“В целом это положительно скажется на российской экономике, хотя и не будет так заметно влиять, как изменение цен на энергоносители, – продолжил Афанасьев, – Прямой зависимости рубля от цен на золото нет, в большей степени рубль зависит от цен на нефть, склонности инвесторов к риску и покупки рискованных активов”.

От увеличения стоимости золота пострадает ювелирная промышленность, которая и так уже понесла убытки из-за снижения спроса и возможности реализации во время пандемии коронавируса. “Рост цен на ювелирную продукцию, который произойдет с определенным временным лагом, еще сильнее повлияет на спрос на изделия”, – добавил эксперт.

Председатель правления банка “Фридом Финанс” Геннадий Салыч заявил, что увеличение стоимости золота укрепит рубль. “Для России золото становится важным экспортным товаром. Этот металл, наряду с другими экспортируемыми российскими сырьевыми ресурсами (ураном, серебром, платиной, палладием, медью), обеспечит положительный платежный баланс”, – рассказал он.

Золото и раньше было важным для России и валюты, но эта зависимость проявлялась опосредственно, через наращивание золотовалютных резервов. Основным покупателем добываемого в стране золота было государство. Период наиболее активной покупки золота в резервы растянулся с 2014 по 2020 годы.

Как отметил Салыч, увеличение золотовалютных резервов оказывает влияние на кредитоспособность экономики, позволяет осуществлять внешние государственные и корпоративные займы по выгодным ставкам, а также отражается на хорошей ситуации с ликвидностью в экономике и уменьшает волатильность макроэкономических показателей.





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